Novità importante di mercato da Fabrizio Romano, che sull'account X riporta di un'offerta da 12 milioni di euro alla Fiorentina, già rifiutata dalla società viola che considera il tedesco un giocatore chiave. In compenso, dall'altra parte, la stessa Atalanta vede Gosens come obiettivo prioritario nel ruolo di esterno a sinistra.

Proprio dall'Atalanta era stato acquistato Gosens, da parte dell'Inter. Una stagione e mezza con una finale di Champions League disputata e in bacheca due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.