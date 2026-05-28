La stagione 2026/27 dell’Inter comincia a prendere forma: i Campioni d’Italia svolgeranno il ritiro precampionato in Germania, a Donaueschingen, Baden-Württemberg, dal 16 al 25 luglio. Lo annuncia il club nerazzurro in una nota ufficiale. Il ritiro si concluderà domenica 26 luglio con l’amichevole contro il Karlsruher SC, squadra di 2.Bundesliga, la seconda divisione del calcio tedesco. Il 26 luglio la squadra di Chivu affronterà il Karlsruher SC al BBBank Wildpark, stadio di casa dei biancoblu, con calcio d’inizio alle 16:30. Sarà un incontro storico, dato che le due squadre non si sono mai sfidate né in partite ufficiali né in amichevoli. I dettagli sui biglietti saranno resi noti nei prossimi giorni sui canali ufficiali del Karlsruher SC.

LE DATE DELLA PRESEASON NERAZZURRA

Giovedì 16 luglio - sabato 25 luglio: ritiro a Donaueschingen, Baden-Württemberg

Domenica 26 luglio, ore 16:30: Karlsruher SC-Inter, BBBank Wildpark (Karlsruhe)

Sabato 1 agosto: Manchester City-Inter, Kai-Tak Stadium (Hong Kong)

Mercoledì 5 agosto: Milan-Inter, Optus Stadium (Perth)

Sabato 8 agosto: Juventus-Inter, Optus Stadium (Perth)

GLI ALTRI IMPEGNI ESTIVI

L'amichevole in Germania si aggiunge al calendario pre preseason nerazzurra in vista della stagione 2026/27 dopo l'annuncio dell'amichevole a Hong Kong contro il Manchester City e le sfide contro Juventus e Milan in Australia, entrambe a Perth.