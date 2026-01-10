"Quando chiesi a Zamparini il jet per Kjaer, lui mi disse: 'Basta, spendi troppo! E chi è questo Kjaer?'. Decollai lo stesso. Kjaer lo soffiammo all’Inter, comprato a 4 e rivenduto a 12". Così Rino Foschi racconta una delle tante avventure professionali vissute grazie al calcio. Ed è sempre grazie al pallone che Rino Foschi e Giuseppe Marotta si sono conosciuti. Hanno studiato insieme a Coverciano come racconta lo stesso Foschi alla Gazzetta dello Sport: "A Firenze, io, Beppe e Pierpaolo Marino facevamo gruppo fisso. Si capiva che Beppe avrebbe fatto tanto strada. Ci siamo conosciuti nel 1981, al Supercorso per manager, 45 anni fa...".
Sab 10 gennaio 2026
Autore: Egle Patanè
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
