Stefano Melis, direttore generale del Cagliari, ha parlato a DAZN nel pre-partita: "Abbiamo una tifoseria favolosa e molto calda, gli abbonamenti crescono di stagione in stagione. Cerchiamo di essere sempre uniti per gli obiettivi. L'auspicio è salvarsi il prima possibile, la parte positiva è il percorso che ci stiamo godendo forse un pochino oltre le aspettative. Bravi tutti i dirigenti nel lavoro e nella lungimiranza per la creazione della ricetta".

Sull'iniziativa in favore dei diritti umani, Melis ha dichiarato: "Il nostro club non è nuovo a iniziative di impulso sociale, abbiamo voluto dare forza a un'eccellenza della musica sarda. Vogliamo mandare un messaggio di pace perché quello che sta succedendo a livello internazionale non può lasciarci indifferenti".