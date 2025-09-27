"Mio sento davvero bene, seguo quello che mi dice il mister e sto già preso fiducia dalla prima partita, sto bene con lui e i compagni e cerco di dare il meglio per supportare la squadra da dietro". Così Manuel Akanji si è presentato ai microfoni di Inter TV nel pre-partita di Cagliari-Inter, dove ha parlato di questo nuovo inizio in nerazzurro.



C’è qualcos’altro che vorresti fare per questa squadra che non abbiamo ancora visto?

"Immagino di sì. Spero di poter anche fare qualche gol, ma punto a dimostrare anche altro. A me piace giocare tenendo palla al piede, ma sono un difensore devo difendere per aiutare la mia squadra e i compagni. Devo trovare maggior confidenza e dimostrare ancora altro".

Parli molto con i compagni. Ti piace essere un leader?

"Non sono uno di quelli che urla, ma a me piace comunicare con la mia squadra e parlo tanto. Credo sia importante per aiutare i compagni, specie per i difensori; provo a dire loro quando sono soli o quando arriva un avversario. Al momento penso ancora per la maggior parte in inglese perché in italiano è ancora difficile, capisco qualche parola in italiano ma ancora in campo è difficile (ride, ndr), cercherò di migliorare anche in questo. La comunicazione è importante in campo".