Alessandro Bastoni, nominato Panini Player of the Match di Cagliari-Inter, arriva anche in postazione DAZN per commentare quanto avvenuto questa sera all’Unipol Domus.

Non avete sentito troppe critiche dopo le due sconfitte?

“Sì, ma ormai abbiamo fatto l’abitudine. Questo gruppo è all’ottavo anno insieme, siamo abituati a questa narrazione e abbiamo le spalle larghe. Ma siamo un gruppo sano e finché avremo voglia di trascinare l’Inter io sarò contento di lottare per questi colori. Poi quello che succede fuori non ci appartiene, andiamo avanti per la nostra strada”.

Nonnismo con Pio Esposito?

“No, quell’epoca è passata. Serve essere più sensibili e capire cosa serve ai giovani d’oggi. Bisogna capirli perché non è facile tenere i piedi per terra visto che tutti parlano di te, sta a noi anziani aiutarli”.