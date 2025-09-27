Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni commenta così ai microfoni di Inter TV il match vinto2-0 in casa del Cagliari: “Siamo all’inizio, abbiamo lavorato tanto a inizi stagione con un allenatore nuovo. Abbiamo presto due batoste che però ci hanno fatto capire subito dove peccavamo, speriamo di continuare così.
Il gol di Pio Esposito? Gli faremo i complimenti, sono sicuro che sia il primo di tanti. Ha tanta mentalità, ma va lasciato tequila perché è solo all’inizio della sua carriera”, ha concluso.
Sezione: News / Data: Sab 27 settembre 2025 alle 23:06
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
