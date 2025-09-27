Segnali di crescita, in classifica ma anche nel gioco. Manca ancora quel poco di cinismo che permetterebbe all'Inter di arrivare con meno affanno ai finali di partita. Perché il Cagliari, superata la paura per una doppia occasione nerazzurra a stretto giro di posta, risale gradualmente e prende coraggio, pur non creando pericoli veri a parte il palo centrato da Michal Folorunsho, al quale però l'Inter replica con due legni colpiti da Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan. Ma alla fine, a togliere le castagne dal fuoco, arriva lui, Pio Esposito: che si avventa un bel pallone messo in mezzo da Federico Dimarco e trova la sua prima rete in Serie A, consolidando ancora di più la sua fama di stella nascente del calcio italiano con una rete dal peso specifico importantissimo dopo il vantaggio di Lautaro Martinez. Inter che con questo successo sale a quota nove in classifica, avvicinandosi di molto al treno di testa.

IL TABELLINO

CAGLIARI-INTER 0-2

MARCATORI: 9' Lautaro Martinez, 82' Pio Esposito

CAGLIARI: 1 Caprile; 32 Zé Pedro (58' 17 Felici), 26 Mina, 6 Luperto; 2 Palestra, 8 Adopo, 14 Deiola (58' 10 Gaetano), 90 Folorunsho, (77' 29 Borrellli), 33 Obert (77' 3 Idrissi); 94 S. Esposito, 19 Belotti (44' 16 Prati).

In panchina: 24 Ciocci, 34 Sarno, 4 Mazzitelli, 9 Kılıçsoy, 15 Rodríguez, 18 Di Pardo, 20 Rog, 21 Cavuoti, 27 Liteta, 30 Pavoletti.

Allenatore: Fabio Pisacane.

INTER: 13 J.Martinez; 25 Akanji, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique (72' 2 Dumfries), 23 Barella (64' 16 Frattesi), 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto (46' 32 Dimarco); 9 Thuram (64' 94 Pio Esposito), 10 Lautaro Martinez (89' 14 Bonny).

In panchina: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 7 Zielinski, 8 Sucic, 14 Bonny, 15 Acerbi, 17 Diouf, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Piccinini. Assistenti: Mastrodonato-Moro. Quarto ufficiale: Massimi. VAR: Doveri. Assistente VAR: Gariglio

Note

Ammoniti: Carlos Augusto (I), Barella (I)

Corner: 4-4

Recupero: 1°T 3', 2°T 3'.

- Lautaro e Pio Esposito segnano, ma il premio di miglior giocatore va ad Alessandro Bastoni

94' - FISCHIA PICCININI, RIEN NE VA PLUS ALL'UNIPOL DOMUS!!! L'INTER BATTE IL CAGLIARI 2-0 E PROSEGUE LA SUA RISALITA!!!

93' - Fallo guadagnato da Bonny, partita ormai conclusa.

92' - Palla in ghiaccio per l'Inter, buono spunto di Bonny.

90' - Saranno tre i minuti di recupero.

89' - Dentro Bonny per questo finale, finisce la partita di Lautaro.

86' - Filtrante pericoloso di Palestra, Dumfries tocca quel tanto che basta per mandare in corner. Poi Gaetano tenta dalla distanza, palla che non prende la discesa giusta e termina fuori.

85' - Altro palo, stavolta di Mkhitaryan! L'armeno si presenta tutto solo davanti a Caprile e calcia a botta sicura centrando il legno esterno. Incredibile...

IL GOL DI ESPOSITO: Altro cross tagliente di Dimarco, la palla viaggia in area dove Esposito è pronto a ribadire in rete con forza e determinazione. Arriva così il primo gol in Serie A della stellina nerazzurra.

82' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR!!! PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOO ESPOOOOOOOOOOOOOOOOOSIIIIIIIIIIIIIIIIITOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

81' - Idrissi leva dalla porta un pallone destinato a entrare dopo il tocco d'esterno di Frattesi.

80' - Dimarco chiude la porta a Borrelli che aveva fatto partire un gran tiro, poi esulta.

79' - Pio Esposito prova l'acrobazia sulla torre di corner di Lautaro, palla fuori. Inter che reclama un corner.

77' - Escono Obert e Folorunsho, in campo Idrissi e Borrelli nel Cagliari.

77' - Lautaro vince un duello con Obert poi appoggia per Calhanoglu, palla intercettata sulla quale Akanji arriva e calcia fuori.

76' - Trattenuta su Pio Esposito, Piccinini aspetta poi concede punizione.

75' - Bastoni prima regala palla inopinatamente a Gaetano, poi se la va a riprendere di prepotenza.

74' - Stavolta è Martinez a essere salvato dal palo sul colpo di testa di Folorunsho da calcio d'angolo. Pareggiato il conto dei legni.

72' - Si conclude la gara di Luis Henrique, che viene rilevato da Dumfries.

71' - Lautaro prende una punizione, Inter che si leva via un po' di pressione. Sugli sviluppi, improbabile esterno di Dimarco che termina fuori.

69' - Cagliari che batte il primo corner della partita. Batte Felici, ci arriva Sebastiano Esposito che da posizione improbabile calcia malissimo.

67' - Lautaro approfitta di una voragine lasciata dalla difesa del Cagliari e anticipa Caprile di testa fuori area, pallone che però Palestra raccoglie docilmente.

66' - Punizione senza esito, l'Inter anzi guadagna una rimessa laterale.

66' - Lautaro tenta un recupero, ma finisce col commettere fallo su Palestra. Punizione pericolosa per il Cagliari.

64' - Dentro Pio Esposito e Frattesi nell'Inter, fuori Thuram e Barella.

63' - Bastoni riceve da Thuram e crossa in modo potente, Barella tenta un'improbabile rovesciata e viene fischiato.

62' - Prova il tiro Esposito, Dimarco ribatte in fallo laterale. Cagliari che ha guadagnato campo.

61' - Ottima lettura di Akanji che intercetta un filtrante di Obert.

59' - Ammonizione per Barella che dopo essere saltato da Felici lo atterra fallosamente.

58' - Due cambi nel Cagliari: dentro Felici per Zé Pedro e Gaetano per Deiola.

57' - Calhanoglu trova Dimarco sulla sinistra, cross immediato del neoentrato sul quale Thuram arriva in ritardo davanti alla porta.

54' - Caprile nega il 2-0 a Thuram! Il francese riceve da Akanji e sprinta, salta un uomo e poi calcia trovando il riflesso del portiere rossoblu.

53' - Palo di Calhanoglu! Servito da Barella, il turco calcia di potenza lasciando Caprile sulle gambe. Solo il palo nega la gioia del gol al turco.

51' - Piccinini vede fallo di Calhanoglu su Esposito, il turco reclama dicendo che ha preso il pallone e le immagini sembrano dargli ragione.

50' - Bravo Mina stavolta ad anticipare Lautaro fermandone il dribbling.

48' - Altro intervento su Lautaro non sanzionato da Piccinini, il capitano si rialza dopo qualche secondo.

47' - Punizione di Calhanoglu dritta sulla barriera, ma Inter che tiene palla.

46' - Colpo al volto di Mina su Lautaro. C'è qualche protesta dei nerazzurri ma Piccinini non ammonisce il colombiano.

21.51 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

21.50 - Viene ufficializzato il cambio: Dimarco per Carlos Augusto.

21.49 - Inter rientrata in campo, seguita poco dopo dal Cagliari.

21.47 - Federico Dimarco pronto a entrare in questa ripresa, al posto di Carlos Augusto.

HALFTIME REPORT - L'Inter fa il gioco, si fa apprezzare, non soffre di particolari sbavature e chiude meritatamente il primo tempo in vantaggio grazie al balzo letale di Lautaro Martinez, che al nono minuto arriva prima di tutti sul cross di Alessandro Bastoni e infila Elia Caprile. Inter che poi crea altre occasioni importanti e soprattutto ha sin qui convinto per concentrazione e capacità di dare poco respiro alla manovra avversaria. Il Cagliari prova una minima reazione nel finale, ma purtroppo è scosso anche dalla notizia dell'infortunio di Andrea Belotti, costretto a uscire per un problema serio al ginocchio.

45' + 4 - Finisce qui il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sul Cagliari grazie al gol di Lautaro Martinez.

45' + 1 - C'è ammonizione per Carlos Augusto, che maliziosamente mette un secondo pallone in campo per ritardare una rimessa.

45' - Anche Lautaro a terra toccandosi la caviglia. Problema causato da uno scontro con Ze Pedro.

45' - Saranno tre i minuti di recupero.

44' - Belotti deve uscire accompagnato a braccia, al suo posto dentro Prati.

42' - Attenzione, Belotti ha accusato un problema al ginocchio. L'attaccante rossoblu è in lacrime. L'episodio è avvenuto prima del contatto con Martinez.

42' - Belotti parte in fuorigioco verso l'area interista, Martinez esce e si scontra col Gallo. I due restano a terra.

40' - Cavalcata di Thuram che va da solo contro quattro difensori del Cagliari, alla fine riesce a ottenere fallo da Mina.

38' - Altro recupero dell'Inter sulla trequarti, Thuram riceve e dopo aver puntato due difensori calcia alto.

38' - Cagliari che prova una ripartenza, fermata da Calhanoglu con un intervento pulito.

37' - Per anticipare Lautaro, Caprile esce dall'area e spazza a campanile. La palla viene raccolta da Carlos Augusto.

34' - Calhanoglu di forza contrasta Sebastiano Esposito, Piccinini non interviene e l'ex nerazzurro protesta.

33' - Altra azione sulla sinistra, palla a Thuram che nel tentativo di colpire in porta prende anche la caviglia di Mina. Il difensore risente del colpo, interviene lo staff medico.

32' - Partita con qualche spigolo di troppo, ora c'è un fallo su Mkhitaryan.

30' - Duello Thuram-Mina a ridosso della bandierina del corner, Piccinini arriva a dirimere la questione.

28' - Primo corner del match per un'Inter molto positiva sin qui.

27' - Lautaro lotta con Caprile su un campanile, ha la meglio il portiere.

26' - Azione in transizione dell'Inter partita dai piedi di Barella e conclusa da Thuram con un tacco troppo debole per impensierire Caprile.

26' - Belotti prova l'acrobazia sul cross di Obert, però prima commette fallo su Carlos Augusto.

25' - Inter sempre pronta a riaggredire dopo una palla persa, Thuram atterra Mina.

23' - Zé Pedro atterra Lautaro, Piccinini fischia ma l'ex Porto non è particolarmente convinto.

20' - Calhanoglu prova dalla distanza colpendo Lautaro, sul rimpallo arriva Mkhitaryan che calcia altissimo.

19' - Lautaro va ad aggredire Mina che aveva calcolato male un pallone da ridare a Caprile, il colombiano si divincola per poi prendere fallo da Barella.

18' - Altro cross di Bastoni, palla che né Barella né Thuram riescono a leggere. Caprile esce e blocca.

16' - Cross di Folorunsho troppo velleitario che Martinez lascia spegnere sul fondo.

15' - Carlos Augusto frana su Belotti avversario nel tentativo di rimediare ad un errore.

14' - Scambio rapidissimo Thuram-Barella, Mina riesce a bloccare il grande ex poco prima che possa colpire in porta.

13' - Bastoni recupera un pallone, l'Inter riparte. Thuram va con un cross lungo sul quale però nessuno riesce ad arrivare.

13' - Lautaro per poco non fa fesso Luperto intercettando il suo retropassaggio a Caprile che però interviene in tempo.

IL GOL DI LAUTARO: Al primo affondo l'Inter passa: cross delizioso di Bastoni, il Toro svetta su tutti punendo l'intervento difettoso di Luperto e di testa la manda sul palo opposto rispetto all'azione. L'argentino torna a far male al Cagliari.

9' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUTAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIINEEEEEEEEZZZZ!!!!

7' - Obert intercetta un pallone e innesca una ripartenza Cagliari, fermata con un fallo da Mkhitaryan.

6' - Lancio in profondità per Thuram, il taglio tra i centrali è buono ma il pallone è troppo lungo.

5' - Brutto lancio di Luis Henrique che prova a servire in profondità Barella, il pallone termina fuori.

4' - Spinta di Belotti su Bastoni, Piccinini concede punizione all'Inter. Bastoni che poi perde tempo per risistemarsi uno scarpino, il pubblico si spazientisce.

3' - Sbaglia Luis Henrique nell'effettuare una rimessa, palla al Cagliari. Poi Calhanoglu commette fallo su Belotti.

2' - Thuram cade contrastato da Mina sul tentativo di scambio con Lautaro, Piccinini fa ampi cenni di proseguire.

20.44 - Sarà del Cagliari il calcio d'inizio del match: PARTITI!

20.43 - Deiola e Lautaro Martinez davanti a Piccinini per il sorteggio.

20.41 - Cagliari e Inter entrano in campo.

20.35 - Squadre rientrate negli spogliatoi, a breve il calcio d'inizio.

