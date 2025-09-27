“Non sarà facile questa sera, l’avversario è valido e gioca nel suo stadio. Ma siamo concentrati, abbiamo vinto due partite in fila e abbiamo bisogno di punti, quindi dobbiamo vincere anche oggi per continuare in questo trend”. Questo il parere espresso da Manuel Akanji ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Cagliari.

Qual è la tua situazione dopo le prime settimane di lavoro con la squadra?

“Mi trovo molto bene, con i compagni e con lo staff tecnico. Cerco di migliorare l’italiano ma tutti mi aiutano. Cerco anche di migliorare le mie performance all’interno della squadra”.