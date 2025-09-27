“Non sarà facile questa sera, l’avversario è valido e gioca nel suo stadio. Ma siamo concentrati, abbiamo vinto due partite in fila e abbiamo bisogno di punti, quindi dobbiamo vincere anche oggi per continuare in questo trend”. Questo il parere espresso da Manuel Akanji ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Cagliari.
Qual è la tua situazione dopo le prime settimane di lavoro con la squadra?
“Mi trovo molto bene, con i compagni e con lo staff tecnico. Cerco di migliorare l’italiano ma tutti mi aiutano. Cerco anche di migliorare le mie performance all’interno della squadra”.
Sezione: News / Data: Sab 27 settembre 2025 alle 20:12
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
Sabato 27 set
- 21:50 LIVE - Cagliari-Inter 0-1, 48': al pronti-via del secondo tempo due interventi piuttosto rudi su Lautaro
- 20:35 Akanji a Sky: "Stasera gara dura. Obiettivi? La stagione è lunga, ragioniamo di partita in partita"
- 20:34 Marotta a DAZN: "Oggi gioca Martinez ma Sommer resta titolare. Sul mercato abbiamo deciso..."
- 20:32 Cagliari, Obert a Sky: "Conosciamo la qualità dell'Inter. Ecco cosa ci chiede Pisacane"
- 20:30 Marotta a Sky: "Chivu adatto al nostro modello, un po' azzardate le valutazioni fatte da chi non vive la quotidianità"
- 20:23 Cagliari, il dg Melis a DAZN: "Uniti per il nostro obiettivo, abbiamo una tifoseria favolosa"
- 20:22 Cagliari, Melis a Sky: "Strano essere davanti all'Inter, ma sappiamo chi sono. Ci godiamo il momento"
- 20:12 Akanji a DAZN: "Non sarà facile stasera, ma ci servono punti quindi vogliamo vincere"
- 20:10 Ieri primo Meet&Greet stagionale con gli Inter Club: Diouf, Bonny e De Vrij i protagonisti
- 20:10 Cagliari, Obert a DAZN: "Ci aspetta una partita difficile, ma ci siamo preparati al meglio"
- 20:08 Akanji a ITV: "Devo ancora dimostrare tanto. Spero possiate vedere altro di me e magari un gol"
- 19:55 Secondo pareggio consecutivo per la Juventus: Sulemana illude l'Atalanta, Cabal la riprende
- 19:41 Caressa: "L'Inter ha rimesso a posto alcune cose con le ultime due vittorie"
- 19:25 Boscaglia: "In passato in Italia i giovani giocavano, come accade con Pio Esposito all'Inter"
- 19:10 La convinzione di Graziani: "Per me l'Inter si porta appresso le scorie della scorsa stagione"
- 18:56 Juventus, Chiellini spazza via le voci su Vlahovic: "Ho sentito cose surreali, resta qui fino a giugno"
- 18:41 Atletico Madrid da urlo: 5-2 in rimonta al Real, secondo tempo strepitoso della truppa di Simeone
- 18:27 UFFICIALE - L'attesa è finita: Gravillon è un giocatore del Pescara. Vivarini: "Finalmente"
- 18:12 Lumezzane, il tecnico Troise: "L'Inter U23 sta facendo bene e ha un tecnico che è una certezza"
- 17:56 Sky - Cagliari-Inter, le probabili scelte di Chivu: torna la ThuLa, in mezzo i tre senatori. Dubbio Dumfries-Luis Henrique
- 17:42 Sabato c'è Inter-Cremonese, Nicola: "La prossima settimana toccherà a Vardy"
- 17:28 Cagliari-Inter, record vicino per Frattesi: all'Unipol Domus insegue il 40esimo gol in Serie A
- 17:12 Collovati: "Su San Siro vedo tanta confusione. Il Meazza può essere ammodernato per la Nazionale"
- 16:58 La Cremonese sfiderà l'Inter da imbattuta: 1-1 contro il Como, Baschirotto regala un punto a Nicola
- 16:43 Sassuolo, Grosso: "Rigore su Matic contro l'Inter? Sarebbe stato eccessivo. Con più coraggio dell'arbitro..."
- 16:29 Trofeo Yashin, plebiscito per Donnarumma. Sommer terzo a soli otto punti di distanza da Alisson
- 16:15 Inter U23, Vecchi: "Siamo più forti dopo un mese e mezzo di lavoro. Il nostro obiettivo numero uno è sempre lo stesso"
- 16:00 fcinL'Inter pensa al portiere del domani: Meret non scalda, Caprile piace. In Francia un nuovo osservato
- 15:47 Napoli, Conte: "Con Milan, Inter e Juventus sono sempre big match. Abbiamo rispetto di tutti"
- 15:34 A Marotta la Laurea magistrale Honoris Causa in 'Marketing e mercati globali': "Il riconoscimento più importante in carriera"
- 15:20 Julio Cesar sponsorizza Brazao per il Bayern Monaco: "È uno dei migliori portieri del mondo"
- 15:05 Donnarumma racconta: "Prima della finale con l'Inter ho scritto a tutti i miei compagni del PSG"
- 14:51 Matteoli: "Inter squadra molto forte, secondo me lotterà fino all'ultimo anche per il trono europeo"
- 14:36 Juve U20, Padoin: "Con l'Inter vittoria che darà la spinta. Loro però hanno segnato troppo facilmente"
- 14:22 Massimo Moratti torna a casa: l'ex presidente dell'Inter dimesso ad un mese dal ricovero per polmonite
- 14:08 Brocchi: "Io spero che Inter e Milan rimangano a San Siro. Ma serve un nuovo impianto"
- 13:53 Milito: "Amo molto Lautaro e De Paul, un giorno torneranno al Racing. Ma nella vita esistono i momenti"
- 13:39 De Laurentiis: "Chi sono le anti-Napoli? Sempre le solite Inter, Milan e Juve ma con due aggiunte. Sarà divertente"
- 13:25 Non solo mercato: Inter al lavoro anche sui rinnovi, Frattesi e Carlos Augusto primi della lista. E Ausilio...
- 13:10 L'Italia Femminile chiuderà il 2025 in casa con un'amichevole di lusso: il 28/10 a Parma arriva il Brasile
- 12:57 Allegri: "Il Napoli campione d'Italia meritatamente, è ancora la favorita. Dovremo essere bravi, perché Conte..."
- 12:42 Netzer svela: "Volevo giocare in Italia. Dopo quel BMG-Inter del 1971 mi creai una certa reputazione"
- 12:28 Lecco, Valente torna sulla gara contro l'Inter U23: "Abbiamo fatto bene"
- 12:14 Marcora (FDI): "Il Prefetto di Milano arrivi a sospendere l'iter di approvazione della vendita di San Siro"
- 12:00 Lupescu: "Spero che Chivu abbia successo all'Inter. E per me ci riuscirà, ecco perché"
- 11:48 Festa: "Zanetti mi è rimasto nel cuore. Stasera sarà un bel derby di vita tra gli Esposito". Poi su Barella...
- 11:32 Lotta Scudetto, la convinzione di Loftus-Cheek: "Non possiamo entusiasmarci troppo"
- 11:18 Schwoch non ha dubbi: "Napoli e Milan in prima fila per lo Scudetto, per me Inter e Juve vengono dopo"
- 11:04 Milano, la vicesindaca Scavuzzo: "San Siro, sono molto soddisfatta del lavoro delle Commissioni e del dibattito"
- 10:50 GdS - Chivu alterna Sommer e Martinez, ma l'Inter pensa anche al futuro: piace Caprile. Stasera Marotta e Ausilio...
- 10:36 Vieira: "Io cercato dall'Inter prima di Chivu? A me non è arrivato nulla. Lasciai i nerazzurri per colpa mia, non di Mourinho"
- 10:22 Corsera - Duelli generazionali in casa Inter: Luis Henrique e Sucic sono favoriti su Darmian e Mkhitaryan
- 10:08 Capello prende posizione: "San Siro va modernizzato e reso un gioiello. Inter e Milan hanno capito una cosa"
- 09:54 TS - Cagliari-Inter è anche la sfida tra i fratelli Esposito: mai scesi in campo con la stessa maglia, da avversari...
- 09:40 Bove e i contatti con l'ex nerazzurro Eriksen: "L'ho sentito più di una volta, abbiamo qualcosa in comune"
- 09:26 TS - Nessun allarme, ma Dumfries verrà risparmiato: Luis Henrique scalpita. Si rivede anche Mkhitaryan
- 09:12 Qui Cagliari - Quattro assenti e formazione a specchio: spazio a Zé Pedro, davanti Esposito e Belotti
- 08:58 Suazo: "Chivu allenatore? Lui e Cambiasso due predestinati, ecco la grande differenza con Inzaghi. Esposito mi ricorda Cruz"
- 08:43 CdS - Chivu rilancia Lautaro e Sommer. Dubbio Luis Henrique-Darmian e conferma dal 1' per Carlos Augusto
- 08:29 GdS - Inter con cinque novità. Dumfries da gestire: Chivu a Cagliari con la tentazione Luis Henrique dall'inizio
- 08:15 Preview Cagliari-Inter - Chivu ritrova Lautaro. Non mancano i dubbi
- 00:40 Acquafresca: "Chivu allena una grande squadra, ma non è più l'Inter di qualche tempo fa"
- 00:00 A fari spenti
Venerdì 26 set
- 23:47 Slavia Praga, Trpisovsky: "Con l'Inter una gara adatta a noi. Nerazzurri simili a sei anni fa nel gioco"
- 23:32 Domenica sera l'U23 di Vecchi torna a Lumezzane, campo del 'battesimo': designato l'arbitro
- 23:19 Il Cagliari chiama a raccolta il pubblico per la sfida all'Inter: "Domani si lotta insieme"
- 23:04 Udinese, Runjaic difende Sava: "Contro il Pisa errore evidente, ma contro l'Inter ha giocato molto bene"
- 22:50 Gravina: "Commissario per gli stadi ottima notizia per il calcio italiano. Ringrazio Abodi"
- 22:36 Serie B, 2-2 nell'anticipo tra Catanzaro e Juve Stabia. Spicca la prova di Giacomo Stabile
- 22:21 Abodi indica il nome per il Commissario agli Stadi: la scelta cade sull'ingegnere Massimo Sessa