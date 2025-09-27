Intervistato da Inter TV dopo il 2-0 che l'Inter U23 ha imposto alla Triestina mercoledì sera, Stefano Vecchi ha parlato così del filotto di vittorie della sua squadra arrivato a quota tre in campionato: "E' un risultato importante perché continua la nostra striscia positiva, in più non abbiamo subito gol - le parole del tecnico bergamasco -. Pur soffrendo il predominio dell'avversario, abbiamo concesso pochissimo, tranne un palo all'inizio. Abbiamo difeso benissimo e siamo stati bravi nei ribaltamenti di fronte. Dobbiamo migliorare nelle giocate offensive, ccercando di avere più palleggio. La strada è quella giusta, ci portiamo a casa tre punti meritati".

Una caratteristica del gruppo.

"La grande attitudine al lavoro, questo è merito - per quanto riguarda i giovani - di chi li ha allenati nel Settore giovanile; i nuovi hanno dimostrato professionalità. Poi in poco tempo sono cresciuti, mi aspetto che possano crescere ancora tanto. Conosciamo l'obiettivo: formare giocatori per la prima squadra, al limite per le categoria superiori. Sarebbe un lusso, questo è l'obiettivo principe. Per far questo dobbiamo lavorare ancora tanto".

La prossima incontrerete il Lumezzane, vostro avversario all'esordio in Coppa Italia.

"C'è più esperienza, giochiamo da un mese e mezzo. Non incontreremo lo stesso Lumezzane di agosto, è una squadra più forte. Ma siamo più forti anche noi grazie al lavoro".