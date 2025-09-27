Massimo Moratti ha superato i problemi di salute che lo avevano afflitto lo scorso mese e oggi è tornato a casa. L'80enne ex presidente dell’Inter era stato infatti ricoverato in terapia intensiva presso l’Istituto Humanitas di Rozzano il 26 agosto per una brutta polmonite. Dopo essere stato estubato perché di nuovo in grado di respirare autonomamente, Moratti era stato trasferito in reparto dove aveva iniziato una progressiva rieducazione fisica e respiratoria.
Moratti ha fatto ritorno nel suo appartamento nel centro di Milano, accolto dalla moglie Milly e dai cinque figli Maria Celeste, Angelomario, Maria Carlotta, Giovanni e Maria.
Sezione: Copertina / Data: Sab 27 settembre 2025 alle 14:22
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
