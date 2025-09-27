Ionut Lupescu, ex nazionale rumeno, parlando nei giorni scorsi ai microfoni di DigiSport ha espresso un auspicio per Cristian Chivu, suo connazionale tecnico dell'Inter: "All'Inter, avere successo significa vincere il campionato o raggiungere la finale di Champions League. Lui ha la stessa ambizone, ma vuole rinnovare la rosa con giocatori giovani. Mi piacerebbe riuscisse e penso ce la farà perché conosce bene l'Inter. Ha trascorso anche cinque-sei anni nelle giovanili, conosce ogni cosa. Penso che l'Inter sia sulla buona strada. È importante che in questa stagione ottengano quante puù vittorie possibili".
Sezione: News / Data: Sab 27 settembre 2025 alle 12:00
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
