Alla vigilia di Milan-Napoli, big match di questa quinta giornata del campionato di Serie A, Antonio Conte presenta così la sfida di Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Quando giochi con squadre come Milan, Inter o Juventus sono sempre big match. Parliamo di squadre con storia, tradizione, palmarès di tutto rispetto e ogni anno partecipano per puntare al massimo. Abbiamo sempre rispetto di tutti, da loro alle neopromosse, saranno sempre gare difficili, ma anche una bella vetrina San Siro per i ragazzi e ci giocheremo la partita. Non si tratta di essere favoriti. Trovo folle che qualcuno l'anno scorso ci desse per favoriti dopo un edecimo posto e con problematiche serie. Ribadisco che Milan, Inter e Juventus sono club che per storia e tradizione hanno scritto sempre pagine importanti. E sono squadre forti. Poi i giochini li lasciamo ai media, noi pensiamo solo a concentrarci".

Presto per definirla gara Scudetto?

"Concentriamoci sulla partita, è la quinta, dare un'altra definizione è molto affrettato, c'è una stagione da giocare per tutti. Chi favorito, chi meno, Scudetto o no, il tempo dirà. Noi vogliamo fare il nostro, come il Milan, ogni squadra vorrà fare del suo meglio e ne vince una, le altre si contenderanno la Champions e l'Europa. Vedo comunque grande equilibrio e bisognerà aspettare almeno un girone per capire la situazione".