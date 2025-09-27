Intervistato da DAZN a margine di Como-Cremonese 1-1, Davide Nicola ha spiegato la scelta di puntare sulla coppia d'attacco Bonazzoli-Johnsen, annunciando al contempo che Jamie Vardy avrà presto la sua occasione già dalla sfida contro l'Inter di sabato prossimo: "So di avere dei giocatori che non hanno il minutaggio, oggi sono contento di aver potuto schierare Martin (Johnsen, ndr): è un giocatore importante che fa densità in mezzo al campo e sa anche inserirsi. Siamo stati timidi a non inserire Vardy perché non volevamo correre rischi inutili, ma la prossima settimana toccherà anche a lui".