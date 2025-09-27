Dopo la secca vittoria per 3-1 ai danni dell'Inter al Konami Centre, il tecnico della Juventus Under 20 Simone Padoin ha elogiato i suoi ragazzi per la prova messa in mostra ieri sera: "Sono molto contento della partita e, ovviamente, del risultato che porta fiducia e autostima. Arrivavamo da tre sconfitte che ci avevano abbassato un po' il morale. Sicuramente questa vittoria sarà una spinta in più per tutto il gruppo, anche e soprattutto per la prestazione dei ragazzi. Nelle ultime tre gare avevamo incassato tante reti e in vista di questa partita avevo chiesto ai ragazzi maggiore compattezza e così è stato. Sicuramente dobbiamo ancora migliorare tanto perché, banalmente l'Inter ha segnato con troppa facilità. Sotto di una rete, però, la squadra non si è disunita e ha iniziato a creare diverse situazioni pericolose in sequenza e, così, siamo riusciti a vincere la partita".

Prosegue Padoin: "Penso che questo successo sia meritato, per la prestazione, per la compattezza e per la voglia di aiutarsi a vicenda. Avevamo bisogno di una partita così. Dobbiamo ricordarci le sensazioni che abbiamo provato in questa partita, con l'obiettivo di continuare su questa scia per tutta la stagione. In questo inizio di stagione ci è mancata un po' di continuità all'interno delle gare. Quando siamo concentrati, però, riusciamo a mettere in mostra tutte le nostre qualità e la vittoria di oggi ne è un esempio. Mi auguro che questo successo sia l'inizio di un percorso virtuoso".