"Rimpianti? Siamo dispiaciuti perché la gara è rimasta aperta fino all'ultimo e abbiamo avuto più di un'occasione per far gol. C'è tanta amarezza, ma siamo contenti di aver continuato il nostro percorso con una squadra forte, attrezzata per vincere lo scudetto. Siamo sulla strada giusta". Così Michael Folorunsho, centrocampista del Cagliari, parlando a Sky Sport a margine della gara persa dai sardi contro l'Inter, all'Unipol Domus.

Che momento è per la tua carriera?

"Dopo la scorsa stagione, dove ho fatto fatica a trovare spazio, sono stato molto contento di arrivare qui a Cagliari. Per me è un onore essere qui, voglio aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi".

Ruolo preferito.

"Il mister di partita in partita cambia molto, ci adatta in base agli avversari. Mi lascia molta libertà di inserirmi e di arrivare al tiro. Mi trovo bene tutte le posizioni in cui ho giocato".

Hai parlato con Belotti?

"Siamo un po' preoccupati, ma aspettiamo gli esami. Vediamo cosa esce, speriamo non sia niente perché per noi Belotti è importantissimo. E' un leader, è arrivato qui con grande carica e voglia di giocare".