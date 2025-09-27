Le indiscrezioni giornalistiche lo annunciano in panchina questa sera, in occasione di Cagliari-Inter, ma Davide Frattesi potrebbe comunque ritagliarsi spazio per provare a centrare un record vicino: i 40 gol segnati in Serie A.

All'Unipol Domus, a proposito di traguardi da tagliare, Elia Caprile, portiere dei sardi accostato proprio ai nerazzurri per il post-Sommer, raggiungerà le 50 presenze nel massimo campionato. Lo evidenzia Kama Sport. 

Sezione: Stats / Data: Sab 27 settembre 2025 alle 17:28
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
