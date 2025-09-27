Giorgio Chiellini, Head of Football Institutional Relations della Juventus, ha parlato a DAZN della situazione di mercato relativa a Vlahovic, sgombrando il campo da qualsiasi ipotesi ventilata negli scorsi giorni: "É molto semplice: Vlahovic sarà un giocatore della Juventus fino al 30 giugno 2026, quello che si legge in questi giorni è qualcosa di surreale per noi. Entriamo subito decisi, Vlahovic non si muove: è un giocatore importante, sia che giochi dall'inizio o che subentri. Speriamo che oggi faccia bene quando sarà della partita e magari che faccia gol come nelle ultime partite, ma si sta allenando bene: ha un atteggiamento ottimo fin dal primo giorno di ritiro e lo sta dimostrando sul campo che lo sta ripagando dei sacrifici durante la settimana".