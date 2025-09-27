Chi è l’anti-Napoli? A rispondere è lo stesso numero uno della squadra campione d'Italia in carica, Aurelio De Laurentiis che, pizzicato dai giornalisti presenti alla cerimonia per la consegna del Premio all'Eccellenza Cinematografica al Capalbio Film Festival, ha detto: "Le anti-Napoli sono sempre le solite tre del nord ai quali possiamo aggiungere un'Atalanta, una Roma che s'è molto rinforzata con Gasperini. Il campionato è estremamente combattivo, sarà molto divertente".

Su Milan-Napoli:

"Io tifo sempre per me stesso, poi vinca il migliore".

C’è qualcosa da sistemare?

"C’è sempre da sistemare all’inizio, vale per tutte le squadre, soprattutto quando ci sono 9 acquisti da far giocare e farli assimilare".