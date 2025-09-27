Tra sette giorni, la Cremonese sfiderà l'Inter, a San Siro, con lo status di squadra imbattuta in questo campionato. Ed è già una notizia così visto che sono trascorse già cinque giornate, un lasso di tempo in cui la squadra di Davide Nicola ha collezionato due vittorie e poi messo in fila tra pareggi. L'ultimo è arrivato oggi, nel match delle 15 contro il Como, riacciuffato da un gol di Federico Baschirotto al 69' dopo essere momentaneamente scappato via con il gol del solito Nico Paz al 32'. Finisce uno a uno al Sinigaglia, dove i lariani di Cesc Fabregas hanno chiuso la partita in dieci uomini per effetto di un'espulsione comminata a Jesus Rodriguez Caraballo dopo OFR per fallo di reazione ai danni di Filippo Terracciano.