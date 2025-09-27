Lautaro Martinez è tornato al gol nell'importante successo dell'Inter a Cagliari. Il Toro ha parlato così a DAZN: "Sensazioni positive, sono felice perché portiamo a casa tre punti importanti per la classifica. Quando segno e la squadra vince sono sempre molto contento. Il Cagliari in casa è forte e in qualche azione ci ha fatto soffrire. Questo campo è sempre difficile, dobbiamo lavorare ancora tanto ma va bene così. Stiamo lavorando tanto. Dopo i passi falsi dobbiamo sempre dare di più per migliorare e noi lo stiamo facendo".

Lautaro ha parlato anche della prova di gruppo e di Pio Esposito: "Dobbiamo continuare su questa strada per fare il meglio dell'Inter. Abbiamo ancora tanto da pedalare. Pio Esposito? Ragazzo intelligente e meraviglioso, lavora tanto e ascolta. Alla sua età sta dimostrando il suo valore, ci darà una grande mano quest'anno".