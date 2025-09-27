Gianfranco Matteoli, alla vigilia di Cagliari-Inter, ha parlato ai microfoni di TuttoCagliari.net. Focus sull'Inter: “Partiamo dal presupposto che la squadra è molto forte. Però quando ti capita di vivere un finale di stagione come quello dell’anno scorso, che ha privato l’Inter sia del campionato che della Champions League, è normale che ti resti addosso qualche scoria. Ci vorrà del tempo: piano piano i nerazzurri torneranno ad essere competitivi su tutti i fronti. Anzi, dirò di più: oltre che per il titolo nazionale lotteranno fino all’ultimo anche per la conquista del trono europeo. La rosa meneghina è attrezzata in tal senso. Si tratta solo di saper aspettare".
Sezione: News / Data: Sab 27 settembre 2025 alle 14:51
Autore: Niccolò Anfosso
