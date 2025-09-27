Roberto Boscaglia si è soffermato a TMW Radio sui giovani del campionato italiano. Concentrazione sullo sviluppo dei calciatori nel nostro Paese: "In passato, l’Italia vinceva gli Europei Under 21 senza obblighi di minutaggio, perché i giovani bravi giocavano, come Pio Esposito all’Inter. Se un giovane è bravo, deve giocare; se non lo è, no. L’obbligo di minutaggio può far perdere giocatori validi che non rientrano nei criteri, creando drammi psicologici per i ragazzi che finiscono il minutaggio e poi spariscono".