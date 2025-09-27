Dopo il commento a Sky e DAZN, Cristian Chivu arriva anche ai microfoni di Inter TV per commentare la prestazione e il risultato ottenuti questa sera alla Domus Arena di Cagliari. "È stata una buona gara, abbiamo controllato, creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla. Abbiamo avuto un buon approccio e abbiamo anche saputo soffrire nei momenti di difficoltà quando loro hanno alzato entusiasmo, baricentro, il coraggio, hanno cambiato modulo. Alla fine però siamo contenti per la prestazione, la qualità e i tre punti" ha detto l'allenatore nerazzurro.

Una battuta su Pio Esposito che stasera ha trovato il primo gol:

"È un 2005, sono contento per il suo gol. Però bisogna andare con calma perché è un ragazzo giovane con margini di miglioramento e lavora molto di più di quanto stia facendo in questo momento".