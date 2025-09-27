Al fianco di Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni si sofferma con Sky Sport per commentare a caldo Cagliari-Inter 0-2: "L'atteggiamento c'è sempre stato, lo dissi anche dopo i quattro gol presi dalla Juve dopo la miglior prestazione fatta a Torino negli ultimi anni - le parole del difensore nerazzurro -. Sicuramente gli episodi ci hanno dato una mano perché se il colpo di testa entra, parliamo di un'altra partita. La prestazione c'è stata, sono orgoglioso dei ragazzi perché a ogni passo falso la gente è pronta ad attaccarci. Siamo un gruppo sano, ne usciamo sempre a testa alta".

Vedi un'Inter superiore alle altre?

"Io ho sempre grande fiducia in noi stessi, le altre si sono rinforzate. Noi ci esponiamo, non so se facciamo bene o male, perché abbiamo grande fiducia in noi stessi. Le big sono tutte in corsa".

Pio Esposito sta facendo bene.

"Mi fa piacere, noi abbiamo il piacere anche di conoscerlo fuori dal campo: sappiamo che ragazzo è. Mi fa piacere che sia italiano, abbiamo bisogno di giovani forti come lui".