L'Università di Milano-Bicocca ha conferito nella giornata di ieri la Laurea magistrale Honoris Causa in “Marketing e mercati globali” a Giuseppe Marotta, Presidente e CEO dell'Inter. Che, a margine dell’evento, si è soffermato a parlare in esclusiva a Inter TV di questa giornata importante per la sua vita: "Le emozioni sono tante perché è un fatto straordinario per la mia carriera, un riconoscimento del genere è qualcosa di nobile, di speciale - le sue parole -. Va ad arricchire i miei riconoscimenti, ma questo credo sia il più importante. E' un riconoscimento che premia il mio percorso di vita lavorativo, ma non ci sarebbe stata questa decisione se non ci fossero state le società nelle quali ho lavorato: il pensiero va a tutti i miei presidenti che sono stati maestri di vita importanti per me".

Quali sono i valori che si è sempre portato con sé?

"La passione che ispira ogni percorso vincente. Poi, di pari passo, dico l'umiltà e l'ambizione, quest'ultima non deve essere fraintesa con l'arroganza. Non bisogna avere paura di perseguire gli obiettivi con coraggio e perseveranza. La vita è fatta anche di sconfitte, per cui bisogna avere la capacità di rialzarsi e trovare lo stimolo per ritrovare il percorso che ti porta alla soddisfazione".