È Adam Obert il giocatore del Cagliari che si presenta ai microfoni di Sky Sport per presentare l'imminente sfida contro l'Inter: "Come si affronta l'Inter? L'atteggiamento deve essere sempre uguale, poi la preparazione cambia in base all'avversario. Sappiamo la qualità, i punti forti e deboli: dobbiamo fare quello che ci chiede il mister, senza paura". 

Cosa vi chiede Pisacane in settimana?
"Di stare uniti e di credere nelle qualità dei compagni. Se facciamo le cose con grinta possiamo fare belle cose". 

Sezione: L'avversario / Data: Sab 27 settembre 2025 alle 20:32
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
