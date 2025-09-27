Gianluigi Donnarumma ha vinto per la seconda volta in carriera il 'Trofeo Yashin', il premio che incorona il miglior portiere della stagione, con un plebiscito: sono ben 486 i punti totalizzati dall'ex Milan, più di tutti gli altri colleghi messi insieme che si sono classificati nella top 10. Al secondo posto si è piazzato Alisson Becker con 120 punti, sul gradino più basso del podio c'è l'interista Yann Sommer con 112.

Here's how Gianluigi Donnarumma became the 2025 Men's Yachine Trophy's winner! #ballondor pic.twitter.com/MxfwUB7LMl — Ballon d'Or (@ballondor) September 27, 2025