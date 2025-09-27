E' Manuel Akanji a presentarsi davanti ai microfoni di Sky Sport per anticipare i temi di Cagliari-Inter, a pochi minuti dal fischio d'inizio del match valido per la quinta giornata di Serie A: "E' bello essere in questa squadra, mi trovo bene con l'allenatore e lo staff che mi hanno aiutato molto - la premessa dello svizzero -. Siamo più fiduciosi dopo le ultime due vittorie, sappiamo che stasera è una gara dura ma dobbiamo continuare così portando a casa i tre punti. Obiettivi stagionali? La stagione è lunga, ragioniamo di partita in partita. Oggi siamo completamente focalizzati su questa partita".