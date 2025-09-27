"Belotti? Speriamo che non sia nulla di grave, aspettiamo gli accertamenti. Ora la sua salute viene prima di tutto, ci auguriamo di cuore un esito diverso. Aspettiamo e incrociamo le dita". Cominica così l'analisi di Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, a Sky Sport dopo il triplice fischio del match contro l'Inter.

È soddisfatto?

"Sì perché la mia squadra ha dato tutto, dobbiamo prendere le cose buone e ripartire. Davanti avevamo l'Intrer che è una squadra allestita per fare tre competizioni, sono dei campioni e faccio i complimenti a loro perché hanno vinto meritatamente e facendo una grandissima partita. Senza questa partita non so come sarebbe andata. Noi ci prendiamo lo spirito e la reazione. L'Inter è una grande squadra che è venuta qua, ci ha rispettato e ha fatto una grandissima gara ed è giusto fare i complimenti perché hanno meritato i tre punti".

Come mai è entrato Prati al posto di Belotti?

"Mi concentrerei sul sistema adottato all'inizio, ci aspettavamo una gara con un atteggiamento diverso. Pagavamo i due trequartisti, quando si alzavano le loro mezzali facevamo fatica a fare filtro, quindi siamo tornati con vertice basso e alzando Folorunsho dietro Esposito: ci permetteva di strappare, la lettura ci aveva dato soddifazioni e per questo abbiamo cambiato piano tattico. Abbiamo fatto uscire le mezzali sui braccetti, poi nel secondo tempo abbiamo avuto dei benifici: abbiamo tolto un difensore e messo nuovi esterni, è stata una lettura che voglio rivedere. Lo spirito è stato coerente, l'Inter ci avrebbe potuto far male comunque e quindi abbiamo deciso di alzare il baricentro. Il palo che abbiamo preso è frutto anche di più uomi portati nella loro metà campo, da lì è nato l'angolo. Rimango dell'idea che l'Inter ha meritato e faccio i complimenti".