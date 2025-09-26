Una défaillance brutta e inaspettata, dopo alla quale qualche interrogativo, logicamente, si apre: difficile aspettarsi una partenza di stagione così tormentata per l'Inter Under 20 campione d'Italia Primavera in carica, che sin qui, Supercoppa a parte, ha palesato qualche difficoltà frutto anche di qualche imprevisto che rallenta la preparazione. Ma quanto avvenuto questa sera contro la Juventus mette un po' spalle al muro i ragazzi nerazzurri e il loro allenatore, perché il secondo tempo giocato contro i bianconeri ha messo a nudo dei limiti tecnici e forse anche caratteriali, perché troppo morbida è stata la resistenza opposta alla furia bianconera nella ripresa e troppo poco convinta la reazione dopo il gol del 2-1. Di seguito i nomi che, nel bene e nel male, hanno segnato la prova odierna.

UP

ROBERTS KUKULIS - Se non altro per l'illusorio gol, il primo con la Primavera nerazzurra, frutto di caparbietà e senso della posizione sulla respinta del portiere avversario Raffaele Huli. Qualche protesta nel finale per un abbraccio in area bianconera con Rizzo.

DOWN

BENITO CARBONE - Non siamo certo al processo, ci mancherebbe. E va bene anche che la squadra mancava di un elemento importante come Iddrissou e più in generale si presenta sempre con gli stessi. Però, come detto, la partita di stasera impone delle serie riflessioni. Logico pensare che il passaggio di categoria potesse presentare qualche crisi di rigetto, ma è stato disarmante vedere l'Inter messa in scacco in quel modo dalla squadra di Simone Padoin nel secondo tempo, peraltro dopo che nei primi 45 minuti la squadra nerazzurra aveva fatto sostanzialmente la partita. Poche idee, poca reattività, una reazione sterile nel finale che però ha portato solo il gol del 3-1 juventino con la squadra completamente sbilanciata in avanti. Di consolatorio c'è forse il buon debutto di Joachim Williamson, che però latita maledettamente sulla ripartenza che porta al sigillo di Merola, e qualche sprazzo di buona volontà ma poco redditizio di Aymen Zouin.