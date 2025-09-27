Beppe Marotta ha ricevuto ieri la laurea honoris causa in «Marketing e mercati globali» dall’Università Bicocca di Milano, mentre oggi il suo allenatore Cristian Chivu è chiamato a superare l'esame della maturità centrando la terza vittoria consecutiva per il primo mini-filotto. Lo scrive il Corriere della Sera, che riguardo la formazione concorda sul possibile riposo per Dumfries vedendo Luis Henrique in pole su Darmian. A centrocampo, invece, si prevede un "duello generazionale anche tra Sucic e Mkhitaryan, col croato favorito", riporta il quotidiano generalista.