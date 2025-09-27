Intervenuto in conferenza stampa dopo il 2-0 al Cagliari, il capitano dell’Inter Lautaro Martinez parla così del momento vissuto dalla formazione nerazzurra: "Ho avuto quale problema fisico in questo periodo, ma la squadra sapeva che oggi sarebbe stata una partita difficile e anche io ho cercato di fare del mio meglio. Sono contento di essere riuscito a portare a casa i tre punti, importantissimi per questo campionato e conquistarli in un campo difficile come quello del Cagliari, dove le gare sono sempre molto fisiche".

Quanto è importante la vittoria di oggi anche in chiave Champions?

"La vittoria di oggi sicuramente ci aiuta a dare morale ulteriore anche in vista della partita di Champions League. Dobbiamo continuare a lavorare duro, perché la gara di Champions sarà complicata e vincere oggi ci serviva per darci una carica in più".

Cosa hai detto ad Esposito per il suo primo gol in Serie A? Il Cagliari è ormai una delle tue vittime preferite...

"Sono molto contento per Esposito e per il suo primo gol in Serie A. Pio è un ragazzo in gamba, che si impegna tanto e noi dobbiamo lasciarlo tranquillo per farlo crescere al meglio. Gli daremo i giusti consigli ma ha bisogno dei suoi spazi e del suo tempo. Il Cagliari come mia vittima preferita? Segnare è il mio ruolo, sono sempre felice quando posso dare una mano alla squadra".