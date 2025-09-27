Cristian Chivu dovrebbe affidarsi alla ThuLa questa sera per Cagliari-Inter, posticipo del sabato della quinta giornata di Serie A. Due titolarissimi in attacco e tre senatori a centrocampo: spazio a Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan, ai cui lati agiranno Carlos Augusto e uno tra Denzel Dumfries (non al 100%) e Luis Henrique. Tra i pali Josep Martinez appare favorito su Yann Sommer. Lo riporta Sky Sport.