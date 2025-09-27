Finisce 1-1 la sfida tra Juventus e Atalanta, secondo pari filato per i bianconeri dopo quello di Verona. La Dea passa in vantaggio con la magia di Sulemana, che approfitta di un errore di Adzic e, al termine di una serpentina notevole, conclude con un diagonale mancino vincente. Nel secondo tempo i bergamaschi sfiorano due volte il raddoppio, e incassano il pari con il timbro in mischia di Cabal. De Roon viene espulso, la squadra di Juric tiene il pari fino alla fine.