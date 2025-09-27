Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha parlato a DAZN dopo il ko contro l'Inter: "Nei primi 15 minuti avevamo un assetto in fase di non possesso, con l'infortunio di Belotti abbiamo corretto nei dettagli alzando Folorunsho. Volevamo prendere Calhanoglu con Folorunsho mentre Esposito doveva tenere De Vrij. Abbiamo tenuto meglio il campo, bisogna fare i complimenti all'Inter che ha meritato di vincere perché ha fatto una grandissima gara".

Belotti come sta?

"Speriamo per lui non sia quello che pensiamo, il ragazzo ha sentito questo 'crac'. Non siamo fiduciosi, ma dobbiamo pensare positivo".

Vi è mancato qualcosa davanti?

"Dovrei rivedere la gara per entrare di più nei dettagli. Sicuramente anche nel primo tempo, quando abbiamo recuperato dei palloni in avanti, non siamo stati bravissimi nell'ultima scelta. Poi abbiamo alzato il baricentro. L'Inter ha meritato la vittoria perché ha fatto una grandissima partita