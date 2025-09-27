A 81 anni, Günter Netzer è una sorta di memoria vivente del calcio tedesco. L'ex giocatore del Borussia Moenchengladbach, intervistato da Sport 1, racconta a tutto tondo la sua vita calcistica e non solo. Svelando anche un segreto: il suo desiderio era quello di giocare nella nostra serie A. Questo il suo racconto: "Io volevo trasferirmi in Italia. Abbiamo giocato una partita fantastica contro l'Inter a Mönchengladbach, vincendo 7-1 in casa, finché non è successo quell'episodio del lancio della lattina lanciata contro Roberto Boninsegna. Questo mi ha dato una certa reputazione in Italia. Sarei sicuramente finito lì", spiega Netzer (anche se in quegli anni vigeva il blocco per gli stranieri, ndr).

La svolta della sua carriera, però, avvenne in Spagna: "Poi è arrivata un'offerta dal Real Madrid. Ho incontrato il vicepresidente, e c'era anche il presidente Santiago Bernabéu. Sono stato fortunato ad aver incontrato quest'uomo, così modesto, così semplice, che viveva in un appartamento normale. Paul Breitner parla allo stesso modo di lui. Eravamo entrambi come bambini, sia nella casa del Bernabéu che in quella del Real Madrid. Dopo il Mondiale del 1974, ho ricevuto una chiamata dallo stesso Bernabéu. A pochi giocatori era permesso andare a casa sua. Era un uomo molto semplice".