Enrico Marcora, consigliere del Comune di Milano in quota Fratelli d'Italia, si è espresso alla vendita dello stadio di San Siro e delle aree limitrofe a Inter e Milan: "Oggi ho scritto una email al Prefetto di Milano chiedendo di intervenire urgentemente su due questioni: la prima è relativa a un difetto di procedura della delibera, in quanto la stessa non ha terminato il suo iter amministrativo e, inoltre, non è stata discussa in modo definitivo nelle Commissioni, come dichiarato dai relativi presidenti di Commissione. In secondo luogo, è pervenuta dal Comitato Legalità, presieduto da Nando Dalla Chiesa, una relazione che ho inoltrato al Prefetto, in cui si evidenziano problematiche rilevanti e possibili ombre sulla vendita dello stadio”.

Nella conclusione, Marcora auspica un intervento proprio del Prefetto: "Arrivi a sospendere l’iter di approvazione della delibera prevista per lunedì prossimo”.