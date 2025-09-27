Uno dei rebus che l'Inter è chiamata a risolvere per il futuro riguarda il ruolo di portiere, dove in quest'ultima settimana Cristian Chivu ha iniziato ad alternare Yann Sommer e Josep Martinez. Lo svizzero, che è sempre stato il titolare, si è accomodato in panchina nell'ultima uscita di campionato con il Sassuolo lasciando spazio allo spagnolo, mentre oggi dovrebbe ritrovare il suo posto tra i pali nella sfida contro il Cagliari. Squadra in cui milita un estremo difensore particolarmente apprezzato dalle parti di Viale della Liberazione: Elia Caprile.

"Mentre Chivu alterna gli inviti a Sommer e Martinez, i portieri senza certezze, l’Inter ragiona in prospettiva per affidare il ruolo a un titolare permanente. Marotta e Ausilio stanno già studiando il curriculum più adatto e proprio stasera all’Arena osserveranno con attenzione Elia Caprile, sentinella affidabile e ottimo investimento del Cagliari, che l’ha comprato dal Napoli per 7 milioni dopo averne testato le capacità con un leasing semestrale", scrive oggi La Gazzetta dello Sport.

Caprile ha appena 24 anni ed è uno dei portieri italiani più interessanti. Partito dalla Serie C con il Pro Patria, il classe 2001 è stato poi protagonista di una splendida annata in Serie B con il Bari e ha poi conosciuto la Serie A con l'Empoli, prima della scelta forte di lasciare il Napoli e di accettare la sfida in Sardegna. "Attraverso il Cagliari, Caprile ha meritato le lusinghe di molti club importanti - si legge ancora sulla rosea -. Tra questi c’è l’Inter, che ne sta apprezzando la crescita graduale, premessa formativa prima di un grande salto".