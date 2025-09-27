Agostino Esposito era presente all'Unipol Domus Arena per assistere alla sfida tra Cagliari e Inter, nonché derby tra i fratelli Esposito. Il papà dei fratelli ha parlato così a DAZN: "Contenti felici ed emozionatissimi per il primo gol di Pio. I tre fratelli hanno una chat e sicuramente c’è qualche sfottò. È una gioia immensa, non possiamo che essere felici. Appena è entrato Pio l’emozione c’era perché i fratelli in campo erano due. Le prestazioni di Seba e Pio credo siano state buone. Ora siamo fuori ad aspettarli e credo ci vorrà un po’ di tempo. Cena tutti insieme? No perché Pio deve rientrare a Milano, ci sarà tempo per festeggiare il suo primo gol".