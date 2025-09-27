Sarà Parma a ospitare l’ultima gara casalinga dello straordinario 2025 della Nazionale Femminile. E che partita: martedì 28 ottobre al Tardini scenderà in campo il Brasile, gara che si disputerà a quattro giorni di distanza dal match con il Giappone in programma al Sinigaglia di Como. I test con l’ottava e la settima forza del Ranking FIFA precederanno l'attesissima tournée negli Stati Uniti, dove venerdì 28 novembre a Orlando e lunedì 1° dicembre a Fort Lauderdale le Azzurre affronteranno la selezione più titolata al mondo, seconda nella classifica mondiale alle spalle della Spagna.