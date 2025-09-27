L'Inter è pronta a mettere nero su bianco due rinnovi importanti. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il club nerazzurro punta a portare avanti nelle prossime settimane i dialoghi per il prolungamento di Davide Frattesi e Carlos Augusto. I due giocatori stanno avendo sin qui un percorso distinto, con il centrocampista che dopo i problemi di inizio stagione sta accelerando per ritrovare la forma ideale e per riavere un ruolo importante per l'Inter mentre il brasiliano è stato una delle note più positive dell'avvio di campionato. Entrambi hanno un contratto in scadenza nel 2028, ma entro la fine dell'anno corrente possono esserci passi in avanti in direzione rinnovo.

Si torna poi a parlare del futuro di Piero Ausilio e delle tentazioni dell'Al-Hilal. Viene però confermata la volontà da parte del direttore sportivo di proseguire la sua avventura in nerazzurro, perché completamente coinvolto e attivo nel progetto Inter e nelle prossime operazioni da fare. Tutto fa pensare, quindi, che Ausilio rimanga all'Inter.