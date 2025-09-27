Uno dei protagonisti del match tra Cagliari e Inter, vinto 2-0 dai nerazzurri, è ovviamente Lautaro Martinez, chiamato davanti alle telecamere di Sky Sport per un commento a caldo sul match dell'Unipol Domus: "Venire qui a giocare a Cagliari è sempre complicato, con un campo piccolo e la gente che si fa sentire - esordisce il capitano -. Era importante entrare in campo con il giusto atteggiamento. Abbiamo analizzato bene loro e siamo usciti con una vittoria meritata, abbiamo fatto un ottimo lavoro anche se la gara sull'1-0 era ancora aperta. Poi il secondo gol ci ha dato tanta tranquillità per gestire la gara".

Quanto è importante stare attaccato a chi è davanti?

"È importantissimo perché sono anni che stiamo lì attaccati e che arriviamo in fondo a tutto, dobbiamo continuare così anche se sono sempre pronti ad attaccare l'Inter. Ma noi abbiamo un gruppo forte e sano e oggi abbiamo preso tre punti importanti per la classifica. Ora abbiamo altre partite, dobbiamo recuperare per la Champions e poi per il campionato. Tutte le competizioni per noi sono importanti".

Pio Esposito è già pronto?

"Lo conosciamo dalla Primavera, si allenava con noi. Ha la testa giusta e voglia di migliorare, però dobbiamo e dovete lasciarlo tranquillo. È italiano e giovane, noi ci parliamo sempre perché deve rimanere concentrato. È serio e intelligente, noi gli stiamo dietro perché è importante per noi e per il calcio italiano. Deve crescere tanto, ma ha le qualità che sta dimostrando. Siamo contenti che sia rimasto con noi, ha tanto valore".