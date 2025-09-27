Emanuele Troise, tecnico che qualche giorno fa ha preso il posto di Massimo Paci sulla panchina del Lumezzane, ha presentato la gara di domani sera del Saleri dove arriverà l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi: "Le due vittorie che abbiamo conseguito arrivano attraverso le prestazione, ed è un segnale importante che la squadra sta dando, dimostrando capacità nell’apprendimento di quelle, finora poche visto il pochissimo tempo a disposizione, nozioni che stiamo dando. Chi è al fianco della squadra sta lavorando duramente ed in maniera impeccabile, penso ai magazzinieri, ai fisioterapisti, dottori, team manager per consentirci di crescere e migliorare ancora, sono tutti segnali importanti. Il primo aspetto su cui abbiamo lavorato dopo Cittadella è il recupero delle forze fisiche, anche perché affronteremo una squadra giovane avvantaggiata in questo aspetto, un'Inter che sta bene, sta facendo bene e ha una guida che per la categoria è una certezza ed i risultati finora lo stanno confermando”.