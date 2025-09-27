Gigio Donnarumma si è trasferito al Manchester City nell'ultimo giorno di mercato, ma sapeva da mesi che avrebbe lasciato Parigi e il Paris Saint-Germain. Al punto che, come da lui rivelato in un'intervista a L'Equipe, il portiere della Nazionale aveva scritto una lettera a ciascuno dei suoi compagni del PSG prima della finale di Champions League contro l'Inter: "Ho lasciato una lettera a ciascuno dei miei compagni di squadra per ringraziarli di questo fantastico viaggio. L'ho scritta in diverse lingue in modo che tutti potessero capirla. Era qualcosa che sentivo, che volevo condividere e trasmettere a tutti i miei compagni di squadra, per tutto ciò che avevamo già realizzato. Mancava solo l'ultimo pezzo del puzzle per concludere in bellezza. Sono anche felice che sia stato preso a cuore e spero di aver contribuito a dare qualcosa a tutti".

Donnarumma non svela però il contenuto: "Non posso parlarne perché sono cose personali, che riguardano la squadra. Ma era una lettera sincera, una lettera scritta con amore per tutti i miei compagni di squadra. Ho cercato, attraverso queste parole, di trasmettere tutto me stesso, tutto l'amore che provo per loro, per tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme, per tutti gli anni che abbiamo sofferto insieme".