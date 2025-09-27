Stefano Melis, direttore generale del Cagliari, si presenta davanti alle telecamere di Sky Sport per un primo commento sulla sfida di campionato contro l'Inter in programma tra pochi minuti, partendo dalla scelta dei giocatori rossoblu di scendere in campo con delle maglie che compongono la scritta Human Rights (Diritti Umani): "Il messaggio è abbastanza chiaro, il nostro club non è nuovo a queste iniziative sociali e cerchiamo di portare avanti messaggi di questo tipo. Allo stadio, ad esempio, abbiamo un settore dedicato alla scuola di tifo ai bambini. Il messaggio è questo: il club vuole sensibilizzare. Il Cagliari è contro ogni forma di violenza e oggi sensibilizziamo sul contesto internazionale che stiamo vivendo che merita attenzione".

Che momento è?

"È un po' strano presentarci oggi con un punto in più dell'Inter, ma sappiamo che sono i vice campioni d'Europa. Ci godiamo il momento, dobbiamo ancora crescere e cercheremo di fare il nostro meglio per portare a casa dei punti".

Giulini ha messo in palio qualche premio speciale?

"Se l'ha fatto ancora non ce l'ha detto (ride, ndr), ma a prescindere dai premi è ancora un po' presto. Siamo all'inizio della stagione. Per citare qualcuno a noi ben caro, ci saranno delle libecciate durante la stagione. Oggi avremo il popolo che ci soffia dietro, cercheremo di trasformarla in energia positiva".