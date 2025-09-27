Durante la conferenza stampa andata in scena alla vigilia di Sassuolo-Udinese, Fabio Grosso è stato stuzzicato da un giornalista sul tema degli errori arbitrali, con evidente riferimento alla tiratina di maglia di Davide Frattesi ai danni di Nemanja Matic sul finale del match contro l'Inter di domenica scorsa: "Io ho sempre avuto una grande stima degli arbitri perché abbiamo un livello grande, poi la pressione che gli mettiamo addosso è alta - la premessa del tecnico dei neroverdi -. Non è facile per la persona scegliere nel modo giusto, considerando che anche noi in campo tendiamo ad essere più contratti. Io ho grande fiducia nelle qualità dei nostri arbitri. Nell'ultima gara mi sono avvicinato all'arbitro che mi ha allontanato perché pensava forse che lo volessi 'aggredire', ma gli volevo dire che con un pizzico in più di coraggio e con un pizzico di malizia nostra... Dare quel rigore sarebbe stato eccessivo, ma anche nel primo tempo c'erano un paio di situazioni borderline. Però, ripeto: abbiamo una classe arbitrale di qualità".