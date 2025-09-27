È Henrikh Mkhitaryan il giocatore che parla ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’Inter sul Cagliari. Ecco le dichiarazioni del centrocampista armeno:

Quanto vi siete divertiti oggi a giocare?

“Ovviamente per divertirci dobbiamo soffrire un po’ e lo abbiamo fatto. Abbiamo affrontato un avversario difficile, che sapeva come giocare; non ci aspettavamo un Cagliari a cinque dietro. Nel secondo tempo ci hanno creato dei problemi. Meno male che abbiamo segnato e abbiamo chiuso la partita il prima possibile”.

Sul palo colpito nella ripresa.

“Ho colpito col mio piede debole, volevo segnare e non ci sono riuscito. Mi spiace, ho fatto di tutto per segnare perché fare gol mi rende felice e mi manca, ho sempre fatto tanti gol avendo giocato da trequartista o ala. Nel ruolo di mezzala mi manca questo feeling”.

Che Inter siete?

“Ovviamente i cambiamenti non possono essere fatti subito, noi li stiamo facendo bene. Mister Inzaghi, cioè Chivu sta inserendo i giocatori per dare loro fiducia e loro stanno facendo bene. Ci danno una grande mano e noi proviamo ad aiutarli perché è importante superare questo periodo ed essere più forti come squadra, noi dobbiamo aiutare loro e loro aiuteranno noi”.

Hai detto Inzaghi e non Chivu, un lapsus.

“Dopo tre anni è l’abitudine”, conclude ridendo.