Adam Obert, difensore del Cagliari, ha parlato a DAZN nel pre-partita della sfida contro l'Inter: "Abbiamo ricevuto tanta carica dai tifosi, cerchiamo di dare sempre il massimo perché la gente se lo merita. Ci aspetta una partita difficile, ma ci siamo preparati al meglio possibile e daremo il massimo. Noi guardiamo partita dopo partita, l'atteggiamento deve essere dare il massimo".