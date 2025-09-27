Il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa, intervenuto sulle frequenze di Radio Deejay, ha parlato così dell'Inter, in vista della sfida di questa sera: "La squadra nerazzurra viene da due vittorie e ha rimesso a posto delle cose. Ma non so perché quest'anno sento degli scricchiolìi. In un armadio a volte si sentono quando si sta assestando".